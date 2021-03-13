13 Mart 2021, Cumartesi
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Yoğun bakımdaki futbolcu hayati tehlikeyi atlattı

Kocaelispor U-19 takımı ile oynanan hazırlık maçında kafasına aldığı darbe sonucu hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ’nin altyapı futbolcusu 'in hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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Yoğun bakımdaki futbolcu hayati tehlikeyi atlattı

Darıca Gençlerbirliği altyapı futbolcusu Yasin Çetin, Salı günü Kocaelispor U-29 futbol takımı ile oynanan hazırlık maçında rakip futbolcu ile girdiği pozisyonda kafasına sert bir darbe aldı.

Oyun alanından ambulansla hastaneye kaldırılan Çetin, yoğun bakım sevisinde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tedaviyle birlikte genç futbolcunun, yaşam mücadelesini kazanarak tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

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