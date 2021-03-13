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Galatasaray'da Sofiane Feghouli dalya dedi! Süper Lig'deki 100. maçına çıktı

’ın Cezayirli futbolcusu , Kayserispor maçıyla birlikte sarı-kırmızılı forma ile ’de 100. karşılaşmasına çıktı.

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Giriş Tarihi: 13.03.2021 Güncelleme Tarihi: 13.03.2021
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Galatasaray'da Sofiane Feghouli dalya dedi! Süper Lig'deki 100. maçına çıktı

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, Kayserispor karşılaşmasıyla birlikte Süper Lig'de dalya dedi. Kayseri mücadelesine yedeklerde başlayan Feghouli, 75. dakikada Gedson Fernandes'in yerine oyuna dahil oldu ve ligde 100. maçına çıktı.

2 KEZ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2017 yılında İngiliz ekibi West Ham United'dan transfer edilen 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de oynadığı 100 karşılaşmada rakip fileleri 23 kez havalandırdı. Cezayirli futbolcu, 2 kez de ligde şampiyonluk yaşadı.

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