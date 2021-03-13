Kayserispor 0-3 Galatasaray (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER

KAYSERİSPOR: Doğan, Ramazan, Uğur,Kolovetsios,Behich,Muhar,Attamah,Lenon, Avramovski,Henrique, İlhan Parlak

GALATASARAY: Muslera; Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi; Emre Akbaba, Taylan, Gedson, Emre Kılınç; Falcao, Mostafa Mohamed

GALATASARAY'DA 5 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor maçına göre Kayserispor karşılaşmasının 11'inde 5 değişiklik yaptı. Terim, iki forveti Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed'e 11'de görev verdi.

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray deplasmanda Kayserispor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim son oynadıkları Sivasspor maçının 11'ine göre 5 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılılarda Sivas mücadelesinde Martin Linnes, Ryan Donk, Ryan Babel, Henry Onyekuru ve Younes Belhanda 11'de görev almıştı. Donk sakatlığından dolayı kadroda bulunmuyor. Younes Belhanda'nın da sözleşmesi feshedildi. Bu futbolcuların yerine Teknik Direktör Fatih Terim; Yedlin, Luyindama, Emre Akbaba, Emre Kılınç ve Mustafa Muhammed'e görev verdi.

Terim, iki forveti Radamel Falcao ve Mustafa Muhammed'i 11'de görevlendirdi.