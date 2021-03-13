10 MAÇ SONRA KAZANDI | Çaykur Rizespor 1-0 Hatayspor maçı sonucu ÖZET
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Mücadelede ev sahibi ekip ikinci yarıda bulduğu tek golle 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Çaykur Rizespor Son galibiyetini Süper Lig’in 20. haftasında Gaziantep FK karşısında 3-0’lık skor ile elde etmişti.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Karadeniz ekibi Fernando Boldrin'in 71. dakikada attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Rizespor ligde tam 10 maç sonra 3 puan sevinci yaşadı.
Bu galibiyetle Çaykur Rizespor puanını 31'e yükseltirken, Hatayspor 46 puanda kaldı.
ÇAYKUR RİZESPOR-HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Selim, İsmail, Baiano, Dokovic, Boldrin, Samudio, Fernando, Skoda.
Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo Santos, Katranis, Rayane Aabid, Ruben Ribeiro, Adama Traore, Boupendza, Akintola, Mame Diouf.
ÇAYKUR RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Çaykur Rizespor - Hatayspor maçı saat 16:00'da başladı ve beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - HATAYSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Skoda'nın pasında kaleyi sağ çaprazdan yoklayan Samudio'nun vuruşunda kaleci Mohamedi topu kornere çeldi.
30. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında İsmail Köybaşı'nın ortasında kafa vuruşunu gerçekleştiren Samudio'nun şutunda top kaleci Mohamedi'nin kucağında kaldı.
39. dakikada Selim Ay'ın pasında topla buluşan İsmail Köybaşı'nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu ancak gol ofsayt gerekesi ile iptal edildi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
70. dakikada Boldrin'in pasında sağ kanatta topla buluşan Moroziuk'un şutunda top auta çıktı.
71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Boldrin ceza sahasına girip sert vurdu top filelerle buluştu. 1-0
90. dakikada Dokovic'in kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topa Skoda'nın şutunda top kaleci Mohamedi tarafından uzaklaştırıldı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Gökhan Bilir xx, Caner Özaral xx
Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Moroziuk xxx, Talbi xx, Selim xx, İsmail xxx, Dokovic xxx, Baiano xx (Michalak dk. 81 ?), Fernando xx (Erik Sabo dk. 64 xx), Boldrin xxx (Abdullah dk. 81 ?), Samudio xxx (Emir dk. 90 ?), Scoda xx (Soderlund dk. 90 ?)
Yedekler: Zafer, Tunay, , Melnjak, , Doğan, Meriah
Teknik Direktör: Bülent Uygun
A. Hatayspor: Mohamedi x, Katranis x, Billong xx, Pablo Santos x, Strahil Popov x (Soner dk. 90 ?), Ruben Ribeiro xx, Boupendza xxx, Akintola x, Aabid xx (Mohammed Kamara dk. 78 x), Traore xx, Mame Diouf xx
Yedekler: Akın, Ekrem, Abdurrahman Canlı, Mesut, Isaac Sackey, Muhammed Mert, Burak Çamoğlu, Joseph Akomadi,
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gol: Boldrin (dk. 71) (Çaykur Rizespor)
Sarı Kartlar: Skoda, Samudio, Gökhan, Dokovic, Moroziuk (Çaykur Rizespor), Akintola, Katranis, Boupendza, Pablo Santos (A. Hatayspor)