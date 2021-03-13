13 Mart 2021, Cumartesi
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Deplasmanların adamı Onyekuru! Bir kez daha oyuna girdi ve fişi çekti

Galatasaraylı Onyekuru'nun deplasman karnesi dikkat çekiyor! Galatasaray'ın 'u deplasmanda 3-0 mağlup ettiği karşılaşmaya Henry Onyekuru damga vurdu. Oyuna 68. dakikada dahil olan Nijeryalı oyuncu, 81 ve 89. dakikalarda attığı gollerle takımını sonuca götüren isim oldu. Bu sezon deplasman performansıyla dikkat çeken genç oyuncu, Süper Lig'de attığı 5 golün 4'ünü dış sahada kaydetti.

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Giriş Tarihi: 13.03.2021
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Deplasmanların adamı Onyekuru! Bir kez daha oyuna girdi ve fişi çekti

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Galatasaray, ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi 3-0 kazandı ve önemli bir 3 puanın sahibi oldu.

Zirve inadını sürdüren , -Fenerbahçe derbisi öncesi hata yapmadı. Kolombiyalı santrfor 'nun gol perdesini açtığı maça Henry Onyekuru damgasını vurdu.

Teknik direktör 'in tercihiyle karşılaşmaya yedek başlayan Nijeryalı futbolcu, 68. dakikada oyuna girdikten sonra takımını sonuca götüren isim oldu. 81 ve 89. dakikalarda fileleri havalandıran Henry Onyekuru galibiyette önemli bir rol oynadı.

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Henry Onyekuru bu sezon deplasmanda attığı gollerle ön plana çıktı. Süper Lig'de 5 golü bulunan genç oyuncu bunların 4'ünü dış sahada kaydetti.

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