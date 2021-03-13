Fatih Karagümrük Demir Grup Sivasspor’a konuk oluyor | CANLI ANLATIM

Son dakika haberi... Süper Lig'de 30. haftada Cumartesi gününün ilk maçında Sivasspor ile Fatih Karagümrük 3 puan mücadelesi veriyor. Geçen hafta Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan ve 6 haftadır kaybetmeyen Rıza Çalımbaylı Sivasspor bu seriyi devam ettirmek için rakibi karşısında galibiyet arıyor. İki haftadır kazanamayan ve geçen hafta sahasında Ankaragücü'ne 1-0 yenilen Fatih Karagümrük ise kötü gidişini bu maçta sonlandırmak istiyor.

Sivasspor-Karagümrük maçında ilk 11'ler:

Sivasspor: Ali Şaşal, Alaaddin, Robin Yalçın, Samba, Uğur, Cofie, Hakan Arslan, Fayçal, Erdoğan, Boyd, Kayode.

Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Biglia, Bertolacci, Castro, Ndao, Borini, Sobiech.

SİVASSPOR 6 HAFTADIR YENİLMİYOR!

Süper Lig'de Rıza Çalımbay yönetiminde 6 haftadır yenilmeyen Sivasspor bu seriyi sürdürmek için sahaya çıktı. Karşılaşmada cezaları sebebiyle Gradel ve Yatabare forma giyemeyecek. Caner Osmanpaşa ve Claudemir ise sakatlıklarından dolayı kamp kadrosunda yer almıyor.

HAKAN ARSLAN KART SINIRINDA

Sivasspor'un Karagümrük ile oynayacağı maçta ev sahibi ekipte 1 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızıbeyazlılarda 3 sarı kartı bulunan Hakan Arslan, Karagümrük karşısında kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada görev alamayacak.

KARAGÜMRÜK ÇIKIŞ ARIYOR!

Geçen hafta evinde Ankaragücü'ne mağlup olan Karagümrük ise bu maçla beraber tekrar yükselişe geçmek istiyor. Fatih Karagümrük'te sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Andrea Bertolacci, Emiliano Viviano, Gaston Campi ve Mevlüt Erdinç sarı kart ceza sınırında.