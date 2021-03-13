Kayserispor Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? 13 Mart Kayserispor GS maçı ne zaman, saat kaçta?
Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta? Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor karşısında 5 puan kaybeden Galatasaray, şampiyonluk yolunda bugün kritik bir maça çıkıyor. Galatasara ile Kayserispor Süper Lig'in 30'uncu haftasında karşı kaşıya gelecek. Peki, Kayserispor Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? 13 Mart Kayserispor GS maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları...
Kayserispor Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile mücadele edecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Sarı-kırmızılı takımda tedavisin süren Ryan Donk ile Emre Taşdemir karşılaşmada görev yapamayacak. Peki, Kayserispor Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? 13 Mart Kayserispor GS maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...
KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Kayserispor Galatasaray maçı 13 Mart Cumartesi yani bugün saat 19.00'da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Özkahya'nın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve İbrahim Bozbey yapacak. Dördüncü hakemin Burak Şeker olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Arda Kardeşler.
SON 2 MAÇTA 5 PUAN KAYBETTİ
Süper Lig'de çıktığı son iki maçın birini kaybedip, birinde berabere kalan Galatasaray, 5 puan kaybetti.
Ligin 28. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'ne yenilen ve 8 maçlık galibiyet serisi sona eren sarı-kırmızılı takım, geçen hafta da evinde Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.
TAKIMDA EKSİK
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan iki futbolcu Hes Kablo Kayserispor maçında forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı takımda tedavisin süren Ryan Donk ile Emre Taşdemir karşılaşmada görev yapamayacak.
Galatasaray'da bir maçlık cezası biten Mısırlı santrfor Mustafa Muhammed müsabakanın kadrosunda yerini alacak.
BEŞ FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Galatasaray'da karşılaşma öncesi 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo, Taylan Antalyalı ve Marcao bugün kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 31. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
GALATASARAY İLE KAYSERİSPOR 50. RANDEVUDA
Galatasaray ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugün 50. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geçmişte yapılan maçlarda İstanbul'un sarı-kırmızılı ekibinin, Kayserili renktaşına karşı galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 49 müsabakada Galatasaray 31, Kayserispor 3 galibiyet aldı, 15 maç da berabere sonuçlandı.
Rekabette Galatasaray'ın toplam 109 golüne, Kayserispor 38 golle yanıt verebildi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR
Galatasaray, genelde büyük üstünlük kurduğu Kayserispor'u deplasmanda ise 24 lig maçında 11 kez yendi.
Kayseri'deki sadece bir maçı ev sahibi ekip kazanırken, 12 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Kayserispor evinde 20, Galatasaray ise deplasmanda 37 gol attı.
Kayserispor, rakibi karşısında evindeki tek galibiyeti 1973-1974 sezonundaki ilk randevuda elde etti. 21 Nisan 1974 tarihinde yapılan maçı 2-0 kazanan Kayserispor, daha sonra Galatasaray ile evinde oynadığı 23 müsabakadan 11'ini yitirdi, 12'sinde berabere kaldı.
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2015-2016 sezonunda İstanbul'da 6-0'lık sonuçla aldı.
Kayserispor ise Galatasaray karşısında ligdeki 3 galibiyetini 2-0, 1-0 ve 2-1'lik sonuçlarla elde etti.
Öte yandan iki takım arasında en gollü lig maçı 1985-1986 sezonunda oynandı. İstanbul'daki maçı 5-2 Galatasaray kazandı. Toplam 7 gol, rekabetteki 49 maç içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.