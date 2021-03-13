Kayserispor Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile mücadele edecek. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Sarı-kırmızılı takımda tedavisin süren Ryan Donk ile Emre Taşdemir karşılaşmada görev yapamayacak. Peki, Kayserispor Galatasaray maçı canlı yayın nasıl izlenir? 13 Mart Kayserispor GS maçı ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler...

KAYSERİSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor Galatasaray maçı 13 Mart Cumartesi yani bugün saat 19.00'da başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda hakem Halis Özkahya'nın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Özkahya'nın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve İbrahim Bozbey yapacak. Dördüncü hakemin Burak Şeker olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Arda Kardeşler.