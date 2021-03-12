Belhanda'nın veda mesajında Fatih Terim detayı
Galatasaray'da 4 sezon geçiren Belhanda'nın sözleşmesi kulüp tarafından feshedilmişti. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden bir veda mesajı yayınladı. Mesajındaki Fatih Terim vurgusu ise dikkatlerden kaçmadı.
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Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda, Instagram'dan veda mesajı paylaştı.
"HOCAM FATİH TERİM'E TEŞEKKÜRLER"
Florya'dan fotoğraf paylaşan Belhanda, "Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim'e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım." dedi.
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