12 Mart 2021, Cuma
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Belhanda'nın veda mesajında Fatih Terim detayı

'da 4 sezon geçiren Belhanda'nın sözleşmesi kulüp tarafından feshedilmişti. Yıldız futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden bir veda mesajı yayınladı. Mesajındaki vurgusu ise dikkatlerden kaçmadı.

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Giriş Tarihi: 12.03.2021 Güncelleme Tarihi: 12.03.2021
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Galatasaray'da sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda, Instagram'dan veda mesajı paylaştı.

"HOCAM FATİH TERİM'E TEŞEKKÜRLER"

Florya'dan fotoğraf paylaşan Belhanda, "Sizlerin eşliğinde harika bir 4 sene geçirdim. Desteğiniz için teşekkürler. Hocam Fatih Terim'e teşekkürler. Takım arkadaşlarım, sizlere teşekkürler. Çalışanlara teşekkürler. Taraftarlara teşekkürler. Sizleri asla unutmayacağım." dedi.

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