Alanyaspor 4-0 Antalyaspor maç sonucu ÖZET
Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0 kazandı. Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Antalyaspor'un 13 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.
Ev sahibi ekibin gollerini 28. dakikada penaltıdan Babacar, 39. dakikada Mustafa Pektemek , 83 ve 90+4'de Efkan kaydetti.
Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 49 yaparken, Antalyaspor 36 puanda kaldı.
Ersun Yanal yönetiminde son 13 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen Antalyaspor'un serisi böylelikle sona erdi..
ALANYASPOR - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 16:00'da başlayan Alanyaspor - Antalyaspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.
ALANYASPOR - ANTALYASPOR İLK 11'LER
Alanyaspor: Marafona, Tayfur, Tzavellas, Fatih, Moubandje, Hasan Hüseyin, Siopis, Salih, Davidson, Mustafa, Babacar
Antalyaspor: Boffin, Eren, Veysel, Naldo, Kudriashov, Bünyamin, Hakan, Nuri, Imeri, Gökdeniz, Orgil
AYTEMİZ ALANYASPOR, FTAV ANTALYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Hasan Hüseyin'in pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Davidson, şut çekti ancak meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
27. dakikada Alanyaspor atağının sonunda kaleci Boffin, Babacar'a müdahale etti. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Sarper Barış Saka, Boffin'in müdahalesi olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Babacar, takımını öne geçirdi. 1-0
34. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Eren ceza sahası dışından kaleye vurdu, savunmada Tzavellas'a çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaştı.
39. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Mustafa Pektemek ceza sahası dışından şansını denedi. Kaleciden geri dönen topa yükselen Mustafa'nın ikinci vuruşunda kaleciyi geçen top fillerle buluştu. 2-0
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada gelişen Antalyaspor atağında Veysel orta sahanın gerisinden sert bir şut çekti. Top kaleci Marafona'dan geri dönerken Gökdeniz'in önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda top az farkla auta gitti.
58. dakikada soldan gelişen Antalyaspor atağında Kudryashov ceza sahası içine ortaladı. İyi yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.
69. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Davidson, Nuri Şahin'den kaptığı topta ceza sahası içi sol çaprazından şansını denedi. Davdison'un şutunda top Veysel'e çarparak kornere gitti.
83. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında Ceyhun'un pasıyla orta sahadan aldığı topu ceza sahası çizgisine kadar getiren Efkan, ayak içiyle topu aşırtarak ağlarla buluşturdu. 3-0
90+4. dakikada gelişen Alanyaspor atağında ceza sahası sol çaprazında topu alan Efkan, Ceyhun'a pas verdi. Ceyhun şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 4-0
Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakemler: Sarper Barış Saka x, İsmail Şencan x, Mustafa Kürşad Filiz x
Alanyaspor: Marafona xxx, Francois Moubandje xx, Giorgos Tzavellas xxx, Fatih Aksoy xx, Tayfur Bingöl xx, Hasan Hüseyin Acar xx (Ceyhun Gülselam dk. 64 x), Manolis Siopis xxx, Khouma Babacar xxx (Efecan Karaca dk. 46 xx), Salih Uçan xx (Umut Güneş dk. 82 x), Davidson xx (Efkan Bekiroğlu dk. 82 xx), Mustafa Pektemek xxx (Adam Bareiro dk. 76 x)
Yedekler: Serkan Kırıntılı, Juanfran, Alpay Çelebi, El Mami Tetah
Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı
Antalyaspor: Ruud Boffin x, Bünyamin Balcı x, Eren Albayrak x, Fedor Kudryashov x (Sidney Sam dk. 61 x), Naldo x, Veysel Sarı x, Nuri Şahin xx, Omar Imeri xx, Hakan Özmert xx (Amilton dk. 61 x), Dever Orgill x (Serdar Gürler dk. 78 x), Gökdeniz Bayrakdar x
Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Mert Yılmaz, Ersan Gülüm, Ali Eren İyican, Lukas Podolski, Jean-Armel Drole
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Goller: Babacar (dk. 27 pen), Mustafa Pektemek (dk. 39), Efkan Bekiroğlu (dk. 83), Ceyhun Gülselam (dk. 90+ 5) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dever Orgill, Boffin, Hakan, Gökdeniz, Bünyamin Balcı (Antalyaspor)