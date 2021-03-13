Alanyaspor 4-0 Antalyaspor maç sonucu ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.



Ev sahibi ekibin gollerini 28. dakikada penaltıdan Babacar, 39. dakikada Mustafa Pektemek , 83 ve 90+4'de Efkan kaydetti.



Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 49 yaparken, Antalyaspor 36 puanda kaldı.



Ersun Yanal yönetiminde son 13 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen Antalyaspor'un serisi böylelikle sona erdi..