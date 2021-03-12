12 Mart 2021, Cuma
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Galatasaray'la yollarını ayıran Belhanda Fenerbahçe'ye göz kırptı! Menajeri temasa geçti

Flaş transfer gelişmesi... Sözleşmesi feshedilen Belhanda 'e göz kırptı. Faslı oyuncunun menajeri D'Avila, Fenerli kurmayları arayarak "Anlaşmak için hazırız" dedi. Belhanda'yı de istiyor.

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Giriş Tarihi: 12.03.2021
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Galatasaray'la yollarını ayıran Belhanda Fenerbahçe'ye göz kırptı! Menajeri temasa geçti

Galatasaray yönetiminin Faslı orta saha oyuncusu 'nın sözleşmesini tek taraflı feshetmesinin ardından kritik bir gelişme yaşandı.

Önceki hafta yöneticilerle görüşme yaptığı yazılıp çizilen Belhanda'nın menajeri William D'Avila kulübünün kararının ardından Fenerbahçeli yöneticilerle bir görüşme daha yaptığı öğrenildi.

William D'Avila'nın Fenerli kurmaylara, "Artık ile bir ilişiğimiz kalmadı. Sizlerle göraşmek ve anlaşma sağlamak için hazırız" dediği ifade edildi.

Belhanda meselesinin yönetiminde ciddi şekilde masaya yatırılacağı da gelen haberler arasında. Bu arada 'in de Belhanda'yı istediği ortaya çıktı.

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