Başakşehir - Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı bugünkü Başakşehir-Beşiktaş maçıyla başlıyor. Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanacak Süper Lig maçının VAR hakemi Mustafa Öğretmenoğlu oldu.

HAFTANIN HAKEMLERİ

Süper Lig'de 30. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

12 Mart Cuma:

19.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş: Cüneyt Çakır

13 Mart Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Fatih Karagümrük: Halil Umut Meler

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Suat Arslanboğa

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Sarper Barış Saka

19.00 Hes Kablo Kayserispor-Galatasaray: Halis Özkahya

14 Mart Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Göztepe: Hüseyin Göçek

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor: Ali Palabıyık

16.00 Gaziantep-Yukatel Denizlispor: Atilla Karaoğlan

19.00 Fenerbahçe-Gençlerbirliği: Abdulkadir Bitigen

15 Mart Pazartesi:

19.00 Kasımpaşa-İttifak Holding Konyaspor: Volkan Bayarslan