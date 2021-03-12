Emre Belözoğlu eleştirilere cevap verdi! Emre Belözoğlu istifa edecek mi?

"CANER GEREKLİ KONUŞMAYI YAPTI VE ÜZGÜN OLDUĞUNU İLETTİ"

Caner Erkin'in takıma dönmesine ilişkin verdikleri kararın içeriğini anlatan Emre Belözoğlu, "Caner ile ilgili bir karar vermek durumundaydık. Başkanımız, yönetici arkadaşlar ve hocamızla beraber oturduk ve Caner aramıza katıldı. Caner, yanlış anlaşıldığından dolayı takım arkadaşlarına, hocaya bizim önümüzde, takımın önünde gerekli cümleleri kullandı ve üzgün olduğunu iletti. Biz Caner'i tanıyoruz, içinin dışının bir olduğunu biliyoruz. Caner hiçbir zaman kafasının arkasında planları olan biri olmadı. Ne yaptıysa zarar olarak kendine yapmıştır, etrafındakine zarar verecek biri değildir. Karakterli de biri. O da bu durumdan rahatsızdı, üzgündü" ifadelerini kullandı.

Belözoğlu, Caner Erkin'in belli bir yaşa geldiğini ve bazı davranışlarına dikkat etmesi gerektiğini de vurguladı, şöyle devam etti:

"Bizim bulunduğumuz konum itibarıyla kişisel ilişkilerden çok Fenerbahçe'nin menfaatlerini düşünmemiz gerekiyor. Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda bir karar verdik, inanıyoruz ki bunun karşılığını da alacağız. Caner yaptığından, oluşan ortamdan rahatsız ve üzgündü. Şu an diğer takım arkadaşları gibi Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele etmek istiyor. Takım arkadaşlarına ve hocaya da bunu iletti. Biz Caner'i seviyoruz, ne kadar iyi Fenerbahçeli olduğunu da biliyoruz. Başkanımıza ve hocamıza tekrar teşekkür ediyorum. Bizim burada Samandıra'daki liderimiz Erol Bulut, bunu daha önce de söylemiştim. Hocanın isteğine göre hareket ediyoruz. Eğer bir orta yol bulursak hepimizin fikirleri ayrı da olabilir ama önceliğimiz hocanın isteklerini yerine getirmek. O yüzden hoca da Caner'in bizimle beraber olmasını istedi. Caner'in de adım atması gerekiyordu."