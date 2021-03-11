UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool:2 - RB Leipzig: 0 (MAÇ SONUCU ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 2-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. Liverpool'a turu getiren golleri Sadio Mane ve Salah attı. Merseyside ekibinde A Milli yıldızımız Ozan Kabak 90 dakika sahada kaldı.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ve RB Leipzig karşı karşıya geldi.
Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı Liverpool 2-0 kazanarak toplamda 4-0'lık skora ulaştı ve çeyrek finale adını yazdıran taraf oldu.
İlk yarısı golsüz geçen mücadelede İngiltere temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 70. dakikada Mısırlı yıldız Muhammed Salah ve 74. dakikada Sadio Mane kaydetti.
Red Bull Leipzig gol bulmak için Sörloth, Kluivert ve Hwang Hee-Chan'i oyuna aldı ancak Liverpool'da 70. dakikada Salah sahneye çıktı.
Sağ çaprazda Jota'dan topu alan Salah, önündeki rakibini ekarte ederek penaltı noktasının önünde topu kalecinin soluna plaseyle gönderdi ve takımını öne geçirdi.
Golden 4 dakika sonra ise Mane sahneye çıktı.
Origi'nin sağdan ortasına kale sahası içinde dokunan Mane farkı ikiye çıkardı.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Liverpool, ilk maçta olduğu gibi 2-0'lık skorla çeyrek finale yükselmeyi başardı.
OZAN KABAK 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Öte yandan Liverpool'da A Milli yıldızımız Ozan Kabak, 90 dakika sahada mücadele etti.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri ise 19 Mart'ta gerçekleştirilecek.
Çeyrek final ilk maçları 6-7 Nisan, rövanşlar ise 13-14 Nisan'da oynanacak.