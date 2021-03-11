Trabzonspor Bordeaux'nun sağ beki Sabaly için harekete geçti

Trabzonspor'da sağ bek mevkii için gündeme gelen ilk isim Youssouf Sabaly… Bordeaux takımında forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki oyuncunun bu sezonki performansı mercek altına alınırken, oyuncuya lig sona ermeden bir teklif yapılmasının planlandığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncu bu sezon 23 maçta sahada kaldı ve 2 asist yaptı...