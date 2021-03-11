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Trabzonspor Bordeaux'nun sağ beki Sabaly için harekete geçti

Fırtına'da transfer harekatı... 'da mevkii için gündeme gelen ilk isim takımında forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki oyuncunun bu sezonki performansı mercek altına alınırken, oyuncuya lig sona ermeden bir teklif yapılmasının planlandığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncu bu sezon 23 maçta sahada kaldı ve 2 asist yaptı...

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Giriş Tarihi: 11.03.2021
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Trabzonspor Bordeaux'nun sağ beki Sabaly için harekete geçti

Trabzonspor'da mevkii için gündeme gelen ilk isim takımında forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki oyuncunun bu sezonki performansı mercek altına alınırken, oyuncuya lig sona ermeden bir teklif yapılmasının planlandığı öğrenildi. Tecrübeli oyuncu bu sezon 23 maçta sahada kaldı ve 2 asist yaptı...

Esas mevkii sağ bek olmasına rağmen ve orta sahada da görev yapabilen Senegalli oyuncu, oyuncusu olmasına rağmen teknik kapasitesinin de yüksekliği ile dikkat çekiyor... Bordo-Mavililer, oyuncunun yüksek maaş beklentisi içerisinde olmaması durumunda menajeriyle masaya oturacak…

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