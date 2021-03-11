11 Mart 2021, Perşembe
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Paris Saint Germain 1-1 Barcelona MAÇ SONUCU | PSG çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında , evinde 'yı ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve bu sonuçla , adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

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Giriş Tarihi: 11.03.2021
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Paris Saint Germain 1-1 Barcelona MAÇ SONUCU | PSG çeyrek finalde

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda , Parc des Princes Stadium'da 'yı ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

İlk karşılaşmada , mücadeleden 4-1'lik üstünlükle ayrılmıştı ve bu skorla , adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçın golleri 30' (p), 37' 'den geldi.

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