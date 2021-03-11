Bir garip istatistik! Galatasaray'a Fenerbahçe galibiyeti iyi gelmiyor

Bu sezon ise Kadıköy'deki derbiden yine mutlu ayrıldılar ancak 3 gün sonra kupada Aytemiz Alanyaspor'a elendiler ve son 2 haftada kaybettiği 5 puanla zirveden indiler. Bu durum Sarı-Kırmızılı camiada ''Fenerbahçe galibiyeti takıma rahatlama getirdi ve konsantrasyon kaybı yaşanıyor'' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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