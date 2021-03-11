Attila Szalai'nın yanına Dario Maresic geliyor! Fenerbahçe'ye yeni stoper
Fenerbahçe'den savunmaya bir takviye daha yolda! Fenerbahçe gelecek sezon Szalai'nin yanına sağlam bir stoper almakta kararlı… Elindeki stoperlerden istediği verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, Fransız ekibi Reims'te forma giyen 21 yaşındaki Dario Maresic'in peşinde… Kanarya, bu transfer için tanıdık bir menajerlik şirketinin kapısını çalacak. Fenerbahçe stoper transferinde artık riske girmek istemiyor.
Fenerbahçe gelecek sezon Szalai'nin yanına sağlam bir stoper almakta kararlı…
Elindek stoperlerden istediği verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, Fransız ekibi Reims'te forma giyen 21 yaşındaki Dario Maresic'in peşinde… Kanarya, bu transfer için tanıdık bir menajerlik şirketinin kapısını çalacak.
Fenerbahçe stoper transferinde artık riske girmek istemiyor.
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