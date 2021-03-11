11 Mart 2021, Perşembe
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Attila Szalai'nın yanına Dario Maresic geliyor! Fenerbahçe'ye yeni stoper

'den savunmaya bir takviye daha yolda! Fenerbahçe gelecek sezon 'nin yanına sağlam bir stoper almakta kararlı… Elindeki stoperlerden istediği verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, ekibi 'te forma giyen 21 yaşındaki 'in peşinde… , bu transfer için tanıdık bir menajerlik şirketinin kapısını çalacak. Fenerbahçe stoper transferinde artık riske girmek istemiyor.

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Giriş Tarihi: 11.03.2021
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Attila Szalai'nın yanına Dario Maresic geliyor! Fenerbahçe'ye yeni stoper

Fenerbahçe gelecek sezon 'nin yanına sağlam bir stoper almakta kararlı…

Elindek stoperlerden istediği verimi alamayan Sarı-Lacivertliler, ekibi 'te forma giyen 21 yaşındaki 'in peşinde… , bu transfer için tanıdık bir menajerlik şirketinin kapısını çalacak.

stoper transferinde artık riske girmek istemiyor.

RİSK ALMAK İSTEMİYORLAR
Fener, Rogon'dan daha önce , ve Szalai'yi transfer etti. Stoper transferinde gelecek sezon riske girmek istemeyen yönetim aynı şirkete bağlı Maresic'i bitirmek istiyor.

DEĞERİ 3 MİLYON EURO


İki sezon önce Reims'e transfer olan Dario Maresic'in kulubüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 21 yaşındaki Avusturyalı genç stoperin güncel piyasa değere ise 3 milyon Euro.

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