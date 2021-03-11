Attila Szalai'nın yanına Dario Maresic geliyor! Fenerbahçe'ye yeni stoper



İki sezon önce Reims'e transfer olan Dario Maresic'in kulubüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. 21 yaşındaki Avusturyalı genç stoperin güncel piyasa değere ise 3 milyon Euro.

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