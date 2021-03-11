Belhanda'nın kovuluşu Galatasaray'ı karıştırdı! Arda ve Muslera...
Galatasaray'da Belhanda'nın yöneticiyi eleştirdiği için kovulması takım içinde huzursuzluk çıkardı. Galatasaray'ın kaptanları Arda Turan ve Muslera'nın Belhanda'nın gönderiliş şeklinden rahatsız oldukları belirtildi.
Geçen sezon Real Madrid maçında oyundan çıkarken taraftara ağır küfürler eden Younes Belhanda bu sezon da vukuatlarına devam etti. Sivasspor maçından sonra yönetimi hedef alan sözler söyleyen Belhanda'nın bileti kesildi.Oyuncunun menajeri William D'avila da ilk açıklamasını yaptı.
TAKIM KAPTANLARI ARDA VE MUSLERA SİNİRLİ
Galatasaray'da Belhanda'nın takımdan gönderildiğini öğrenen futbolcular idman öncesi büyük bir şok yaşadı. Florya'da dün Belhanda depremi vardı. İdman sırasında kararı öğrenen futbolcular şok yaşadı.
Özellikle takım kaptanları Muslera, Arda ve Donk hem üzgün hem de sinirliydi. Belhanda teknik heyet ve futbolcuların ardından tesis personeli ile vedalaşarak Florya'dan ayrıldı.
BONUSLAR NE OLACAK?
Belhanda, G.Saray bu yıl Şampiyonlar Ligi gruplarına kalırsa 500 bin Euro, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalırsa ise 250 bin Euro bonus alacaktı.
BELHANDA'NIN GİDİŞİ TARAFTARI İKİYE BÖLDÜ
Şok bir açıklama ile sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın durumu Galatasaray taraftarını ikiye böldü. Bazı futbolseverler, iki şampiyonlukta payı bulunan Faslı yıldızın böyle bir gerekçeyle gönderilmesini, "Sneijder'i takımdan göndermeden formasını Belhanda'ya vermek ne kadar yanlış bir karar ise, zemin sebebi ile yönetimi eleştirdi diye Belhanda'yı göndermek de o derece yanlış… Kadıköy'den 2 kez çıktı, kurtlar sofrasından çıkamadı" yorumlarıyla eleştirdi. Bazı taraftarlar ise sosyal medyada, "Belhanda taraftara hakaret ettiği gün gitmeliydi. Yönetim doğru yaptı. Belhanda'nın maksadını ve kendini aşan konuşmalar yapması kabul edilebilecek türden davranış değildir" mesajlarını paylaştılar.
ZEMİN BAHANEYDİ...
3 milyon 350 bin Euro garanti ücrete sahip Belhanda uzun süredir Galatasaray'la sözleşmesini uzatmak istiyordu. 2 milyon Euro'ya yeni sözleşme imzalamaya hazır olduğunu söyleyen Faslı 10 numara, yönetimden bir türlü olumlu cevap alamadı. Fatih Terim'in kalması yönünde görüş vermesine rağmen somut adım atılmadı.
Belhanda da bu durumu takım arkadaşlarına "Sosyal medyada hakkımda yazılan olumsuz yorumlardan etkilendiler ve sözleşmemi uzatmadılar'' diyerek anlattı. Yıldız oyuncu zemini bahane ederek de yönetimi röportaj sırasında eleştiri yağmuruna tuttu.
KESİNTİYİ KABUL ETMEDİ
Selefi Sneijder'in aksine büyük maçlara golleriyle değil kartlarıyla damgasını vurdu.
10 numaralı formanın skor katkısı olarak karşılığını hiçbir zaman veremedi.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde oyundan alındığı Real Madrid maçında kendisini ıslıklayan taraftara Fransızca çok ağır küfürler etti.
Geçen sezon Gençlerbirliği deplasmanı dönüşünde havalimanında taraftarla kavga etme noktasına geldi.
Pandemi döneminde ödenmeyen alacakları için kulübü FIFA'ya şikâyet etti.
Maaşında % 15 kesintiyi kabul etmedi.
TERİM 'ÖZÜR DİLE' DEDİ AMA BELHANDA GÖNDERİLMEKTEN KURTULAMADI!
Faslı 10 numara geri adım atsa da Başkan Cengiz, 'Derhal gönderin' talimatı verdi
Sivasspor beraberliğinden sonra yayıncı kuruluşa konuşan Younes Belhanda'nın "Twitter'da, Instagram'da kendilerine bakmak, basında ne oluyor araştırmak yerine zemin konusunu çözmeliler'' açıklaması Galatasaray'daki sonu oldu. Başkan Mustafa Cengiz, "O sözleri bize söyledi!" diyerek yöneticilerle toplantı yaptı. Faslı 10 numaranın sözleşmesini feshetme kararı alan sarıkırmızılı yönetim, kulüp avukatlarına talimatı verdi ve 2 gün boyunca Belhanda'nın sözleşmesi ve sözleri satır satır incelendi.
Süreci yakından takip eden teknik direktör Fatih Terim'in, pazartesi günkü idmanda oyuncusunu uyardığı ortaya çıktı. Terim "Çıkıp özür dile yoksa bu işin sonu iyi görünmüyor'' derken, hocasının tavsiyesini dikkate alan Belhanda "Başkan ve yönetim kurulu hakkında konuşmadım" ifadesiyle geri adım attı.
ÇOK ŞAŞIRDI: GERÇEKTEN BUNU YAPABİLİRLER Mİ?
Ancak bu mesaj da Belhanda'yı kurtaramadı! Başkan Cengiz dün sabah Türk Telekom Stadı'ndaki kulüp binasına gelir gelmez "Sözleşmeyi derhal feshedin" talimatını verdi ve KAP'a "Younes Belhanda'nın sözleşmesi tek taraflı ve haklı sebeple feshedilmiştir" açıklaması yapıldı. İdman için gittiği Florya'da bu kararı öğrenen Belhanda'nın ilk tepkisi ise "Gerçekten bunu yapabilirler mi?" şeklinde oldu ve 31 yaşındaki yıldız oyuncu kulüp tarafından yapılan bu işlemin geçerliliğini araştırmaya başladı.
Belhanda'nın menajeri William D'Avila, sıcağı sıcağına şu açıklamaları yaptı:
"Büyük hata yaptılar. Sözleşmeyi feshetmek için hiçbir geçerli sebep yoktu. Yasal olarak kulübün bu durumdan haklı çıkacağını düşünmüyorum. Younes için de sürpriz oldu ve sözleşmesini inceliyor. Bu sezon golleri ve asistleriyle takımına önemli katkı sağlamıştı. Fatih Terim için her zaman çok önemli bir oyuncuydu."
Bu arada aylık 285 bin Euro kazanan Belhanda'nın Mayıs'a kadar 3 aylık hak edişinin 855 bin Euro olduğu, G.Saray'ın bu parayı ödememek için hukuksal girişimlerde bulunacağı kaydedildi. Bundan sonraki süreç FIFA'da devam edecek.