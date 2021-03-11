Belhanda'nın kovuluşu Galatasaray'ı karıştırdı! Arda ve Muslera...

BELHANDA'NIN GİDİŞİ TARAFTARI İKİYE BÖLDÜ

Şok bir açıklama ile sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda'nın durumu Galatasaray taraftarını ikiye böldü. Bazı futbolseverler, iki şampiyonlukta payı bulunan Faslı yıldızın böyle bir gerekçeyle gönderilmesini, "Sneijder'i takımdan göndermeden formasını Belhanda'ya vermek ne kadar yanlış bir karar ise, zemin sebebi ile yönetimi eleştirdi diye Belhanda'yı göndermek de o derece yanlış… Kadıköy'den 2 kez çıktı, kurtlar sofrasından çıkamadı" yorumlarıyla eleştirdi. Bazı taraftarlar ise sosyal medyada, "Belhanda taraftara hakaret ettiği gün gitmeliydi. Yönetim doğru yaptı. Belhanda'nın maksadını ve kendini aşan konuşmalar yapması kabul edilebilecek türden davranış değildir" mesajlarını paylaştılar.