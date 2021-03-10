Attila Szalai ile Fenerbahçe savunması rayına oturdu! 500 bin Euro'luk kahraman
Fenerbahçe camiası Attila Szalai'yi konuşuyor... Devre arası Rum ekibi Apollon’dan 2 milyon Euro’ya alınan Macar stopere yarım sezon için sadece 500 bin Euro ödeniyor. Attila Szalai öncesi 1,2 olan maç başı gol yeme yüzdesi, son 9 haftada 0,55’e geriledi.
Konya'da kazanarak büyük moral bulan Fenerbahçe'de kritik maça damga vuran isimlerin başında Attila Szalai geldi. Savunmada yine kusursuz bir performans sergileyen genç stoper, attığı golle de Konyaspor kilidini açtı. Szalai maliyet açısından da sezonun en başarılı transferi oldu.
ONUNLA 9 MAÇTA SADECE 5 GOL
Macar stoper öncesi 19 maçta 23 gol yiyen ve kalesinde maç başına 1,2 gol gören Fener son 9 haftada ise 5 gol yedi. Szalai'nin 11'de oynadığı maçlarda gol yeme yüzdesi 0,55'e geriledi.
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