10 Mart 2021, Çarşamba
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Attila Szalai ile Fenerbahçe savunması rayına oturdu! 500 bin Euro'luk kahraman

camiası 'yi konuşuyor... Devre arası ekibi ’dan 2 milyon Euro’ya alınan Macar stopere yarım sezon için sadece 500 bin Euro ödeniyor. Attila Szalai öncesi 1,2 olan maç başı gol yeme yüzdesi, son 9 haftada 0,55’e geriledi.

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Giriş Tarihi: 10.03.2021
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Attila Szalai ile Fenerbahçe savunması rayına oturdu! 500 bin Euro'luk kahraman

Konya'da kazanarak büyük moral bulan 'de kritik maça damga vuran isimlerin başında geldi. Savunmada yine kusursuz bir performans sergileyen genç stoper, attığı golle de kilidini açtı. Szalai maliyet açısından da sezonun en başarılı transferi oldu.

YENİ SEZONDA 750 BİN EURO
Devre arasında ekibi 'dan 2 milyon Euro'ya transfer edilen genç stoperin yarım sezon için 500 bin Euro aldığı ortaya çıktı. Szalai yeni sezonda ise 750 bin Euro kazanacak.

ONUNLA 9 MAÇTA SADECE 5 GOL
Macar stoper öncesi 19 maçta 23 gol yiyen ve kalesinde maç başına 1,2 gol gören son 9 haftada ise 5 gol yedi. Szalai'nin 11'de oynadığı maçlarda gol yeme yüzdesi 0,55'e geriledi.

6 FAUL YAPTI, 1 SARI KART GÖRDÜ
Genç yıldızın bir başka özelliği ise 'temiz' futbolu oldu. 9 maçta sadece 1 sarı kart gören Attila Szalai toplam 6 faul yaparak bir stoper için inanılması güç bir istatistiğe imza attı.

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