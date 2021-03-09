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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadeleleri heyecanı başladı. Gecenin maçlarında , sahasında Portekiz ekibi Porto'yu konuk ediyor. ise evinde 'yı ağırlıyor. Her iki maçında özeti canlı anlatımla ahaber.com.tr'de...

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Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, son 16 turu mücadeleleri ile devam ediyor. Turun dikkat çeken mücadelesinde İtalyan ekibi Juventus ile Portekiz temsilcisi Porto, İtalya'da karşı karşıya geliyor. Portekiz'de oynana turun ilk ayağında rakibine 2-1 mağlup olan Juventus, kendi evinde rakibini mağlup ederek tur atlayan taraf olmak isterken, Portekiz temsilcisi ilk turun da avantajıyla turlamak istiyor.

JUVENTUS - PORTO CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Borussia Dortmund, sahasında Sevilla'yı ağırlıyor.

DORTMUND - SEVILLA CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ

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