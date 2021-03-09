Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçları | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, son 16 turu mücadeleleri ile devam ediyor. Turun dikkat çeken mücadelesinde İtalyan ekibi Juventus ile Portekiz temsilcisi Porto, İtalya'da karşı karşıya geliyor. Portekiz'de oynana turun ilk ayağında rakibine 2-1 mağlup olan Juventus, kendi evinde rakibini mağlup ederek tur atlayan taraf olmak isterken, Portekiz temsilcisi ilk turun da avantajıyla turlamak istiyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Borussia Dortmund, sahasında Sevilla'yı ağırlıyor.

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