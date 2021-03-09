09 Mart 2021, Salı
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Son dakika: FIFA'dan Galatasaray'a Luyindama ödemesi

Son dakika haberleri... 'ın 'ya yaptığı başvurusu için olumlu karar çıktı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "FIFA, Luyindama’nın geçirdiği sakatlık nedeniyle kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeyecek" denildi.

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Giriş Tarihi: 09.03.2021 Güncelleme Tarihi: 09.03.2021
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Son dakika: FIFA'dan Galatasaray'a Luyindama ödemesi

Galatasaray Luyindama'nın sakatlığı hakkında açıklamada bulundu.

Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "FIFA, Luyindama'nın geçirdiği sakatlık nedeniyle kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeyecek" denildi.

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