Son dakika: FIFA'dan Galatasaray'a Luyindama ödemesi
Son dakika haberleri... Galatasaray'ın FIFA'ya yaptığı Luyindama başvurusu için olumlu karar çıktı. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "FIFA, Luyindama’nın geçirdiği sakatlık nedeniyle kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeyecek" denildi.
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Galatasaray Luyindama'nın sakatlığı hakkında açıklamada bulundu.
Sarı kırmızılılardan yapılan açıklamada, "FIFA, Luyindama'nın geçirdiği sakatlık nedeniyle kulübümüze 736 bin 193 Euro ödeyecek" denildi.