09 Mart 2021, Salı
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Sergen Yalçın hedefe kilitlendi: Başakşehir final maçımız

Beşiktaş'ta şampiyonluk ateşi yandı! 'de 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta gözler cuma günü oynanacak olan maçına çevrildi. Fenerbahçe derbisi oynanacak olan için maçının ardından, "En önemli maçımız" ifadesini kullanan Beşiktaş Teknik Direktörü , futbolcularını bu mücadeleye özel olarak hazırlıyor.

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Giriş Tarihi: 09.03.2021
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Sergen Yalçın hedefe kilitlendi: Başakşehir final maçımız

Süper Lig'de 60 puanla liderlik koltuğunda oturan Beşiktaş'ta gözler cuma günü oynanacak olan maçına çevrildi. Fenerbahçe derbisi oynanacak olan için maçının ardından, "En önemli maçımız" ifadesini kullanan Beşiktaş Teknik Direktörü , futbolcularını bu mücadeleye özel olarak hazırlıyor.

Takımı ile yaptığı toplantıda, Başakşehir mücadelesini 'final maçı' olarak nitelendiren Yalçın'ın, "Başakşehir'i yendiğimiz takdirde derbide psikolojik üstünlük bize geçecektir. Bu da şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

GOLCÜLER KARTAL'I SIRTLIYOR
Beşiktaş'ta ligde 15 golü bulunan ve 13 gollü , takımlarının başarısında şu ana kadar büyük rol oynadı. İki oyuncu toplam 28 gole ulaştı.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI
Gaziantep maçının ardından 1 gün izin yapan Beşiktaş, dün Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı. Siyah- Beyazlılar taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.

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