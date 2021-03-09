Ligde alınan kötü sonuçlar sonrası Ankara temsilcisi Gençlerbirliği, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı.

Ankara ekibinin açıklaması şöyle;

'Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz.'

Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz. pic.twitter.com/hD00h83BAu — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) March 9, 2021

Gençlerbirliği'nde Başakşehir mağlubiyeti sonrasında Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Başkent temsilcisinde ilk aday ise İbrahim Üzülmez.

SÜPER LİG'E TAŞIDI

Son olarak Ankaragücü'de görev alan Üzülmez 2018-2019 sezonunda Gençlerbirliği'nde 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. 46 yaşındaki teknik adam Gençlerbirliği'nde 2015-2016, 2016-2017 sezonlarında da Süper Lig'de çalıştı. İbrahim Üzülmez kırmızı-siyahlı takımın başında görev aldığı 28 Süper Lig maçında 1.64, 1. Lig'de ise 10 karşılaşmada 2.20 puan ortalamasını tutturdu.

ALTIPARMAK 6 MAÇTA GÖREV ALDI

Mehmet Altıparmak ise Gençlerbirliği başında çıktığı 6 karşılaşmada 2 beraberlik, 4 de yenilgi aldı