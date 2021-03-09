Galatasaray'da Terim çare arıyor: Falcao ve Mohamed aynı anda sahada olacak

Her şey yolunda giderken son 2 maçta 5 puan kaybeden Galatasaray'da kötü gidişe çare aranıyor. Sivas maçında 6 farklı oyuncuyu 11'de oynatan teknik patron Fatih Terim, Kayseri maçında da ciddi değişikliklere imza atacak. Savunmada Linnes'in yerine Yedlin geçecek.