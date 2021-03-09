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Galatasaray'da Terim çare arıyor: Falcao ve Mohamed aynı anda sahada olacak

Her şey yolunda giderken son 2 maçta 5 puan kaybeden ’da kötü gidişe çare aranıyor. maçında 6 farklı oyuncuyu 11’de oynatan teknik patron Fatih , maçında da ciddi değişikliklere imza atacak. Savunmada Linnes’in yerine Yedlin geçecek.

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Giriş Tarihi: 09.03.2021
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Galatasaray'da Terim çare arıyor: Falcao ve Mohamed aynı anda sahada olacak

Her şey yolunda giderken son 2 maçta 5 puan kaybeden 'da kötü gidişe çare aranıyor. maçında 6 farklı oyuncuyu 11'de oynatan teknik patron Fatih , maçında da ciddi değişikliklere imza atacak. Savunmada Linnes'in yerine Yedlin geçecek.

EMRE VE ARDA 11'E DÖNÜYOR
Defansın göbeği & ikilisinden oluşacak. Cezalı 'nın yerine ise forma giyecek. , bu maçta çift forvetli sisteme geçeceği de öğrenildi.

KAYSERİ'DE SİSTEM 4-4-2 OLACAK
Falcao ile 'i aynı anda sahaya sürmeye hazırlanan Terim, 'yı yeniden 11'e çekecek. Takımın dizilişi 4-4-2 şeklinde olacak. Bu arada takıma mental takviye de yapacak.

TERİM: SON SÖZÜ BİZ SÖYLERİZ
Futbolcularla sık sık toplantılar yapılacak. Takımdaki ölü toprağının atılmasını isteyen Terim, "Son sözü biz söyleriz" diyerek takımı motive etmeye başladı bile.

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