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Tottenham Crystal Palace farklı geçti! Gareth Bale gol attı

'de Tottenham kendi evinde Crystal Palace'ı 4-1 mağlup etti. Bu sonuçla Tottenham, puanını 45'e yükseltirken, Crystal Palace 34 puanda kaldı.

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Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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Tottenham Crystal Palace farklı geçti! Gareth Bale gol attı

takımlarından Tottenham, sahasında Crystal Palace'ı 4-1 mağlup etti. Ligin 27. haftasında iki Londra temsilcisini karşı karşıya getiren karşılaşmada Tottenham, White Hart Lane Stadı'nda Crystal Palace'ı konuk etti.

Ev sahibi takım 25. dakikada 'in golüyle 1-0 öne geçerken Crystal Palace 45+1. dakikada Christian Benteke'nin attığı golle eşitliği sağladı, ilk yarı bu skorla tamamlandı: 1-1 İkinci yarıya hızlı başlayan Tottenham 49. dakikada Gareth Bale ve 52. dakikada 'ın golleriyle farkı 2'ye çıkardı: 3-1 Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, 76. dakikada Harry Kane'nin attığı golle sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Tottenham, puanını 45'e yükseltirken, Crystal Palace 34 puanda kaldı.

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