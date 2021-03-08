Antalya'da puanlar paylaşıldı I Antalyaspor Kasımpaşa 1-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 29. haftasında Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti. Zorlu mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Antalyaspor'un golünü 38. dakikada Hakan Özmert attı. Kasımpaşa'nın golü ise 72. dakikadan Isaac Kiese Thelin'den geldi.

Bu sonuçla Antalyaspor'un puanı 36 oldu. Kasımpaşa ise 30 puana ulaştı. Antalyaspor, gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına konuk olacak. Kasımpaşa ise Konyaspor'u ağırlayacak.