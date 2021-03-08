Trabzonspor: 1 - Alanyaspor: 3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50'nci dakikada Edgar'ın ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği aşırtma şutunda top az farkla üstten dışarıya çıktı.

51'inci dakikada Ekuban'ın sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutta Serkan yumruklayarak topu uzaklaştırdı.

64'üncü dakikada Berat'ın ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği şut üstten auta gitti.

66'ncı dakikada Efecan'ın sağ kanattan ortasında Ceyhun'un altıpasın içerisinden kafayla arka direğe indirdiği topu Mustafa uygun pozisyonda kafa vuruşu ile ağlarla buluşturdu: 0-1.

73'üncü dakikada orta sahadan savunmanın çıkarken kaptırdığı topla orta sahadan ceza sahasına kadar inen Davidson'un sol çaprazdan kaleye gönderdiği yerden şut ağlara gitti: 0-2.

77'nci dakikada Nwakaeme'nn ceza sahası içerisinde kaleye gönderdiği top savunmada Berkan'ın eline çarptı. VAR'dan gelen uyarıyla hakem Serkan Tokat pozisyonu izledikten sonra penaltı kararına hükmetti.

80'inci dakikada penaltı atışını kullanan Bakasetas kaleci Serkan'ın sağından topu ağlarla buluşturdu: 1-2.

90+8'inci dakikada ceza sahası içerisinde sol kanattan Moubandje'nin ortasında bir anda bomboş kalan Davidson'un sağ çaprazdan gelişine kaleye gönderdiği top ağlara gitti: 1-3.



Karşılaşma 3-1 Aytemiz Alanyaspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.