Kulüpler Birliği'nden Trabzonspor'a destek! Bu hepimizin davası

İşte Kulüpler Birliği'nden Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılan dilekçenin içeriği:

"Futbol kamuoyunu son günlerde meşgul eden gelişmeler ve tartışmalar göstermektedir ki maalesef tüm liglerde mücadele eden kulüplerimiz için, Türk futbolunun ana erki olan ve Süper Lig kulüpleri delegeleri tarafından seçilen Türkiye Futbol Federasyonu'na ve bağlı kurullarına olan güven ciddi şekilde sarsılmıştır. Bu durum maalesef kulüplerimizin kendi haklarını arama ve mağduriyetlerini dile getirme çabasına girmelerine sebep olmakta, sağlıklı ve sportmence rekabetin olması gereken bir ortamda hiç istenmeyen şekilde gerilimi arttırmaktadır. Yaşanan bu gelişmelerin Türk futbolunun genetiğini bozduğunu, marka değerine zarar verdiğini ve sosyal açıdan onarılmayacak yaralar açtığını düşünmekteyiz."