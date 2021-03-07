Başakşehir'de Kocaman'la ilk galibiyet I Gençlerbirliği 0-1 Başakşehir (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği ile Başakşehir, Ankara Eryaman Stadı'nda kozlarını paylaştı. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadeleyi konuk ekip Başakşehir 1-0'lık skorla kazanarak derin bir nefes aldı.

Turuncu-lacivertlilere üç puanı getiren golü 90+1'de Demba Ba kaydetti. Öte yandan ev sahibi Gençlerbirliği, 88. dakikada Polomat'ın çift sarıdan kırmızı kartla oyundan atılmasıyla maçı 10 kişi tamamladı. Başakşehir bu sonuçla birlikte ligde 10 maç sonra galibiyetle tanışırken, puanını ise 29'a çıkardı. Galibiyet hasreti 11 maça çıkan G.Birliği ise 21 puanda kaldı.