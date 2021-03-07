07 Mart 2021, Pazar
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den tüm takıma mesaj!

Galatasaray'da 'den tüm takıma mesaj var! Bugün 19.00’da ’ı konuk edecek olan Galatasaray’da Fatih Terim kadroya neşter vuruyor. 2-1’lik yenilgisi sonrasında hakemlere yönelik sert açıklamalar yapan Fatih Terim, kapalı kapılar ardında ise futbolcularına eleştirilerde bulundu. ’da sergilenen futboldan hiç memnun olmayan Terim, maçında takımın yarısını değiştirmeye hazırlanıyor.

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Giriş Tarihi: 07.03.2021
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den tüm takıma mesaj!

Bugün 19.00'da 'ı konuk edecek olan Galatasaray'da kadroya neşter vuruyor. 2-1'lik yenilgisi sonrasında hakemlere yönelik sert açıklamalar yapan Fatih Terim, kapalı kapılar ardında ise futbolcularına eleştirilerde bulundu. 'da sergilenen futboldan hiç memnun olmayan Terim, maçında takımın yarısını değiştirmeye hazırlanıyor.

SARACCHİ GERİ DÖNÜYOR
Savunma hattında sadece kalacak. 'nin dönmesiyle kulübeye çekilecek. ve Etebo yerine ile görev yapacak.

TERİM'İN HEDEFİ 3'TE 3...
A.Gücü maçının 2. yarısında oyunaa giren de ilk 11'de başlaycak. Terim'in milli maç öncesinde oynanacak 3 maçta 9 puanı hedeflediği, puan kaybına tahammülü olmadığı ifade edildi.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Galatasaray, dün akşam saatlerinde yaptığı anterman ile Sivas maçının hazırlıklarını tamamladı. 1.5 saatlik İdman taktik ağırlık geçti.

FAVORİ PLASE BABEL
Mohamed'in yokluğunda Fatih Terim idmanlarda Falcao ve Babel'i değişmeli olarak as takımda oynattı. Terim son kararını maç saatinde verecek. Ancak Falcao'nun bir adım önde olduğu öğrenildi.

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