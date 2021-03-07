Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den tüm takıma mesaj!
Galatasaray'da Fatih Terim'den tüm takıma mesaj var! Bugün 19.00’da Demir Grup Sivas’ı konuk edecek olan Galatasaray’da Fatih Terim kadroya neşter vuruyor. 2-1’lik Ankaragücü yenilgisi sonrasında hakemlere yönelik sert açıklamalar yapan Fatih Terim, kapalı kapılar ardında ise futbolcularına eleştirilerde bulundu. Ankara’da sergilenen futboldan hiç memnun olmayan Terim, Sivasspor maçında takımın yarısını değiştirmeye hazırlanıyor.
Bugün 19.00'da Demir Grup Sivas'ı konuk edecek olan Galatasaray'da Fatih Terim kadroya neşter vuruyor. 2-1'lik Ankaragücü yenilgisi sonrasında hakemlere yönelik sert açıklamalar yapan Fatih Terim, kapalı kapılar ardında ise futbolcularına eleştirilerde bulundu. Ankara'da sergilenen futboldan hiç memnun olmayan Terim, Sivasspor maçında takımın yarısını değiştirmeye hazırlanıyor.
TERİM'İN HEDEFİ 3'TE 3...
A.Gücü maçının 2. yarısında oyunaa giren Feghouli de ilk 11'de başlaycak. Terim'in milli maç öncesinde oynanacak 3 maçta 9 puanı hedeflediği, puan kaybına tahammülü olmadığı ifade edildi.
HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
Galatasaray, dün akşam saatlerinde yaptığı anterman ile Sivas maçının hazırlıklarını tamamladı. 1.5 saatlik İdman taktik ağırlık geçti.
FAVORİ FALCAO PLASE BABEL
Mohamed'in yokluğunda Fatih Terim idmanlarda Falcao ve Babel'i değişmeli olarak as takımda oynattı. Terim son kararını maç saatinde verecek. Ancak Falcao'nun bir adım önde olduğu öğrenildi.