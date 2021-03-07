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75 milyon TL'lik pişmanlık! Tisserand Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı

Tisserand performansıyla tartışma konusu... taraftarının hedefinde var. yenilgisinde rakibin sırtı dönük oyuncunun ayağına vurarak penaltıya neden olan 28 yaşındaki futbolcu taraftarın tepkisini çekmişti.

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Giriş Tarihi: 07.03.2021
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75 milyon TL'lik pişmanlık! Tisserand Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı

taraftarının hedefinde var. yenilgisinde rakibin sırtı dönük oyuncunun ayağına vurarak penaltıya neden olan 28 yaşındaki futbolcu taraftarın tepkisini çekmişti.

SAKAR STOPER İŞ BAŞINDA!
Beşiktaş derbisinde 3. golde topu uzaklaştıramayan tecrübeli oyuncu, maçında da kafasıyla uzaklaştırmak istediği topa ceza sahasında elle temas ederek, penaltı yaptırdı.

TOPU FREDY'YE TESLİM ETTİ
Tisserand, maçında da topu uzaklaştırmak isterken, rakip de baskı yapmazken, 'ye topu topu teslim etti. Fredy de affetmedi. Fenerbahçe'nin 11 puanına adeta kan doğradı.

4 MİLYON EURO'YA ALINDI
Fener, Tisserand'ı 'tan 4 milyon Euro'ya transfer etti. Yıllık 1.1 milyon Euro kazanan Tisserand'ın 4 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Maliyeti ise 8.4 milyon Euro (75 milyon TL).

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