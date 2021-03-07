75 milyon TL'lik pişmanlık! Tisserand Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı
Tisserand performansıyla tartışma konusu... Fenerbahçe taraftarının hedefinde Marcel Tisserand var. Yeni Malatya yenilgisinde rakibin sırtı dönük oyuncunun ayağına vurarak penaltıya neden olan 28 yaşındaki futbolcu taraftarın tepkisini çekmişti.
Fenerbahçe taraftarının hedefinde Marcel Tisserand var. Yeni Malatya yenilgisinde rakibin sırtı dönük oyuncunun ayağına vurarak penaltıya neden olan 28 yaşındaki futbolcu taraftarın tepkisini çekmişti.
SAKAR STOPER İŞ BAŞINDA!
Beşiktaş derbisinde 3. golde topu uzaklaştıramayan tecrübeli oyuncu, Gaziantep FK maçında da kafasıyla uzaklaştırmak istediği topa ceza sahasında elle temas ederek, penaltı yaptırdı.
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4 MİLYON EURO'YA ALINDI
4 MİLYON EURO'YA ALINDI
Fener, Tisserand'ı Wolfsburg'tan 4 milyon Euro'ya transfer etti. Yıllık 1.1 milyon Euro kazanan Tisserand'ın 4 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Maliyeti ise 8.4 milyon Euro (75 milyon TL).