Emre Belözoğlu istifa mı etti? Fenerbahçe'den paylaşım geldi

EMRE BELÖZOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Başta Fenerbahçe olmak üzere pek çok defa farklı takımlarda oynayan Emre Belözoğlu 7 Eylül 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 40 Yaşında olan başarılı spor adamı dünya genelinde tanınan bir futbolcudur. 1.70 boyunda olan Emre Belözoğlu altyapı kariyeri, profesyonel kariyer ve milli takım kariyerinde önemli başarılara imza attı. Başarılı bir futbol geçmişi olan Emre Belözoğlu orta saha mevkiinde görev aldı.