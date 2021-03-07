Emre Belözoğlu istifa mı etti? Fenerbahçe'den paylaşım geldi
Son dakika haberine göre; Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu'nun istifa ettiği iddiaları üzerine sarı lacivertlilerin sosyal medya adresinden bir paylaşımda bulunuldu.
Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Emre Belözoğlu'nun istifa ettiği haberleri dilden dile dolaşırken çok çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı.
Takvim'in haberine göre; Teknik Direktör Erol Bulut ile sportif direktör Emre Belözoğlu'nun bazı konularda fikir ayrılığına düştüğü ikilinin bu nedenle arasının açık olduğu ortaya çıktı.
Caner Erkin'in kadro dışı kalmasından Sportif direktör Emre Belözoğlu'nun en son haberinin olduğu Erol Bulut'un Caner'i kadro dışı bırakırken sadece Başkan Ali Koç'a bilgi verdiği ortaya çıktı.
Bu duruma çok kızan Emre Belözoğlu'nun Erol Bulut'a tepki gösterdiği belirlendi. Yönetime çok yakın bir kaynak TAKVİM'e "İstifa yok ancak hoca ile Emre arasında sorun var" dedi.
Erol Bulut'un oyuncularla iletişim konusunda sıkıntı yaşadığı Emre Belözoğlu'nun bu durumdan rahatsız olduğu ifade edildi. Belözoğlu'nun ayrıca Bulut'un idman programlarından da memnun olmadığı belirlendi.
Başkan Ali Koç'un Emre Belözoğlu ile Erol Bulut arasında yaşanan bu gerilimi gidermek için yoğun çaba harcadığı bildirildi.
KULÜPTEN PAYLAŞIM GELDİ
Öte yandan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, ''Asılsız haberlere itibar etmeyiniz'' şeklinde bir paylaşım yaptı.
EMRE BELÖZOĞLU KİMDİR?
Uzun yıllar Fenerbahçe futbol takımında forma giyen Emre Belözoğlu genellikle orta saha mevkisinde top koşturdu. Günümüzde Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin sportif direktörlüğünü yapan Emre Belözoğlu çoğu defa milli takımda da oynadı. Emre Belözoğlu 2004 yılında Pele'nin açıkladığı "Yaşayan en iyi 125 futbolcu" listesinin FIFA 100'de bulunduğu söyleniyor. Başarılı futbolcu Emre Belözoğlu 7 Eylül tarihinde İstanbul'da doğdu. Emre Belözoğlu İstanbulludur.
EMRE BELÖZOĞLU KAÇ YAŞINDA?
Başta Fenerbahçe olmak üzere pek çok defa farklı takımlarda oynayan Emre Belözoğlu 7 Eylül 1980 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 40 Yaşında olan başarılı spor adamı dünya genelinde tanınan bir futbolcudur. 1.70 boyunda olan Emre Belözoğlu altyapı kariyeri, profesyonel kariyer ve milli takım kariyerinde önemli başarılara imza attı. Başarılı bir futbol geçmişi olan Emre Belözoğlu orta saha mevkiinde görev aldı.
EMRE BELÖZOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
Emre Belözoğlu futbol kariyerine çok sayıda başarı sığdırdı. Emre Belözoğlu futbol kariyerine 1987 yılında Yenidoğan Güneşspor'da başladı. 1990- 1995 Yılında Zeytinburnuspor'da top koşturan Emre Belözoğlu 1995- 1996 yılında Galatasaray forması giydi. Alt yapı kariyerini tamamlayan Emre Belözoğlu 1996 yılı itibari ile Galatasaray'da profesyonel kariyerine başları. 2001 yılına kadar Galatasaray'da top koşturan Emre Belözoğlu 2001- 2005 yılları arasında Inter'de forma giydi.
Belözoğlu 2005- 2008 yılları arasında Newcastle United, 2008- 2012 yıllarında Fenerbahçe, 2012 yılında Atletico Madrid, 2013- 2015 yıllarında Fenerbahçe ve 2015- 2019 yılları arasında ise Medipol Başakşehir'de forma giydi. Başarılı futbolcu Emre Belözoğlu 2019- 2020 sezonunda Fenerbahçe forması giyerek futbol hayatını yeni noktaladı.
EMRE BELÖZOĞLU MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Başarılı futbolcu Emre Belözoğlu, futbol hayatında profesyonel kariyeri boyunca çoğu defa Milli Takım forması giydi. Emre Belözoğlu milli takım ile ilk maçına 2000 yılında çıktı. Norveç karşısında milli takım forması giydi.
Emre Belözoğlu UEFA Euro 2000 turnuvasının ardından ilk büyük sakatlığını geçirdi. Bunun yanı sıra 2002 FIFA Dünya Kupası'nda Emre Belözoğlu da forma giyerek efsane kadronun arasında yer aldı. Bu maçlar sırasında sakatlanan Emre Belözoğlu milli takımın yarı finale kadar çıktığı bu turnuvayı saha dışından izlemek zorunda kaldı.
EMRE BELÖZOĞLU'NUN FUTBOL KARİYERİ
Türk futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden birisi olan Emre Belözoğlu hem Türkiye'de hem de dünyada önemli futbol kulüplerinde çeşitli başarılara imza attı. Özellikle Fenerbahçe camiası tarafından çok sevilen Emre Belözoğlu pek çok gence de ilham kaynağı oldu.