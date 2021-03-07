CANLI | Karagümrük Ankaragücü maçı canlı anlatım izle!
Spor Toto Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor. Fatih Karagümrük sahasında Ankaragücü'nü ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Günün açılış karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.
İki takımın da mutlak 3 puan için çıktığı mücadelenin canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Biglia, Castro, Ndao, Borini, Sobiech
Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Alper, Geraldo, Saba, Börven