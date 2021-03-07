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CANLI | Karagümrük Ankaragücü maçı canlı anlatım izle!

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 29. hafta maçlarıyla devam ediyor.  sahasında 'nü ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 07.03.2021
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CANLI | Karagümrük Ankaragücü maçı canlı anlatım izle!

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında heyecan devam ediyor. Günün açılış karşılaşmasında Fatih Karagümrük sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor.

İki takımın da mutlak 3 puan için çıktığı mücadelenin canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.



İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Roco, Campi, Balkovec, Bertolacci, Biglia, Castro, Ndao, Borini, Sobiech

Ankaragücü: Friedrich, Kitsiou, Kulusic, Sarlija, Atila, İbrahim, Endri, Alper, Geraldo, Saba, Börven

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