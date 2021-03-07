CANLI | Gençlerbirliği-Başakşehir maçı canlı anlatım izle
Başkent ekibi Gençlerbirliği, Süper Lig'in 29. haftasında zor bir dönemden geçen Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği-Başakşehir maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
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İŞTE İLK 11'LER
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Başkent Ankara'daki kritik mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
İŞTE İLK 11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Diego, Piris, Polomat, Soner, Furman, Murat, Candeias, Sefa Yılmaz, Sandro
BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Deniz, Aleksic, Berkay, Giuliano, Crivelli.