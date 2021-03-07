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CANLI | Gençlerbirliği-Başakşehir maçı canlı anlatım izle

Başkent ekibi Gençlerbirliği, Süper Lig'in 29. haftasında zor bir dönemden geçen Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Gençlerbirliği-Başakşehir maçının canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

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Giriş Tarihi: 07.03.2021 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021
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CANLI | Gençlerbirliği-Başakşehir maçı canlı anlatım izle

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Başkent Ankara'daki kritik mücadelenin canlı anlatımını ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

İŞTE İLK 11'LER

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Diego, Piris, Polomat, Soner, Furman, Murat, Candeias, Sefa Yılmaz, Sandro

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Deniz, Aleksic, Berkay, Giuliano, Crivelli.

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