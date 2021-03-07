07 Mart 2021, Pazar
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Bayern Münih: 4 - Borussia Dortmund: 2 MAÇ SONU! Bundesliga'da dev maç Bayern'in!

müthiç bir maça sahne oldu. Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) , sahasında 'u 4-2 yendi. Bayern Münih bu galibiyetle birlikte puanını 55'e çıkardı.

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Giriş Tarihi: 07.03.2021
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Bayern Münih: 4 - Borussia Dortmund: 2 MAÇ SONU! Bundesliga'da dev maç Bayern'in!

, 'nın 24. haftasında 'da 'u konuk etti.



Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-siyahlılar 2. ve 9. dakikalarda a 'ın toplu filelere göndermesiyle 2-0 öne geçti.



Bayern Münih, 26. dakikada ve 44. dakikada penaltıdan 'nin attığı gollerle durumu 2-2 yaptı ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.



Çekişmeli geçen ikinci yarıda , 88. dakikada ve 90. dakikada ile 2 gol daha buldu ve müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 55'e çıkardı ve 'in 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.



Borussia Dortmund ise 39 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

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