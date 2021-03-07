07 Mart 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Abdullah Avcı ile Trabzonspor deplasmanda affetmiyor! Dipten zirveye

Abdullah Avcı ile Trabzonspor deplasmanda affetmiyor! Dipten zirveye

'de 'yı yenerek deplasmanda 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan , göreve geldikten sonra dış sahada en fazla puan toplayan takım oldu. Ligde 51 puanla 4. sırada yer alan , bu sezon dış sahada 29 puan topladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 07.03.2021
ABONE OL
Abdullah Avcı ile Trabzonspor deplasmanda affetmiyor! Dipten zirveye

Süper Lig'de 'yı yenerek deplasmanda 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan , göreve geldikten sonra dış sahada en fazla puan toplayan takım oldu. Ligde 51 puanla 4. sırada yer alan Karadeniz Fırtınası, bu sezon dış sahada 29 puan topladı.

söz konusu puanların 26'sını ise Avcı döneminde elde etti. Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda 10 maça çıkan , 8 galibiyet 2 beraberlik elde etti.

Tecrübeli hoca göreve geldiğinde deplasman maçlarındaki puan durumuna göre 17.sırada yer alan Trabzonspor, şuan bu alanda en çok puanı toplayan 'nin (32) ardından 29 puanla ikinci sırada yer aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA