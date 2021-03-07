Abdullah Avcı ile Trabzonspor deplasmanda affetmiyor! Dipten zirveye

Tecrübeli hoca göreve geldiğinde deplasman maçlarındaki puan durumuna göre 17.sırada yer alan Trabzonspor, şuan bu alanda en çok puanı toplayan Fenerbahçe'nin (32) ardından 29 puanla ikinci sırada yer aldı.

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