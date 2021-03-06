Kulüpler Birliği Vakfı'ndan son dakika MHK ve VAR açıklaması!

Bu talepleri sadece Süper Lig kulüplerimizin değil alt ligde mücadele eden kulüplerimizin de dile getirdiği bir gerçektir. Hal böyle iken maç sonuçlarını etkileyecek hatalar yapan hakemlerin hiçbir şekilde karşılık görmemesi, standart olması gereken kararların maçlara göre değişkenlik göstermesi, eğitim masraflarına kadar tüm giderleri tarafımızdan ödenen VAR in bir çok şüpheyi barındıran yanlış uygulamaları, hakemlerimizin eğitimlerini bilgilerini ve tarafsızlıklarını tartışılır hale getirmiştir. Bu doğrultuda Federasyonumuzun bu çözümsüzlüğü sürdürmesi halinde kulüplerin hak ve hukuklarını eşit bir şekilde savunma kararlılığı içinde olan Kulüpler Birliği, bu konunun alternatifli çözüm önerileri ile takipçisi olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.