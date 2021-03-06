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Kulüpler Birliği Vakfı'ndan son dakika MHK ve VAR açıklaması!

Kulüpler Birliği'nden VAR ve hakkında açıklama geldi. Yapılan son dakika açıklamasında, " olarak TFF'den beklentimiz, MHK yapısının Avrupa örneklerindeki standartlara çekilmesi, hakemlerin eğitim seviyelerinin iyileştirilmesi yönündedir" ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
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Kulüpler Birliği Vakfı'ndan son dakika MHK ve VAR açıklaması!

, sosyal medya hesabından Merkez Hakem Kurulu () ve Video Yardımcı Hakem (VAR) ile ilgili bir açıklama yayınladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

Kulüpler Birliği Vakfı olarak Türkiye Futbol Federasyonu'ndan beklentimiz, Merkez Hakem Kurulu yapısının Avrupa örneklerindeki standartlara çekilmesi, hakemlerin atamalarından puanlama yöntemlerine kadar şeffaf ve hesap verilebilir bir yapıya kavuşturulması ve hakemlerin eğitim seviyelerinin iyileştirilmesi yönündedir.

Hakemlik organizasyonu, hakem seçimlerinin yetenek ve bireysel üstünlüklere bakılarak yapıldığı, her zaman daha bilgili ve yetenekli kişilerin seçildiği, ilerleme ve yükselmelerinin liyakata göre yapıldığı gruplaşmalara engel olunan üst düzey bir organizasyon haline getirilmesi ile gelişecektir. Dolayısıyla çoğunluğunun Süper Lig kulüp üyelerinden oluşan genel kurul tarafından seçilen Türkiye Futbol Federasyonunun, tüm masraflarının Süper Lig kulüplerinin karşıladığı Merkez Hakem Kurulu yapısını modern futbol seviyesine getirmeye yönelik gerekli yaptırım ve uygulamaları yapmasını beklemekte ve talep etmekteyiz.

Bu talepleri sadece Süper Lig kulüplerimizin değil alt ligde mücadele eden kulüplerimizin de dile getirdiği bir gerçektir. Hal böyle iken maç sonuçlarını etkileyecek hatalar yapan hakemlerin hiçbir şekilde karşılık görmemesi, standart olması gereken kararların maçlara göre değişkenlik göstermesi, eğitim masraflarına kadar tüm giderleri tarafımızdan ödenen VAR in bir çok şüpheyi barındıran yanlış uygulamaları, hakemlerimizin eğitimlerini bilgilerini ve tarafsızlıklarını tartışılır hale getirmiştir. Bu doğrultuda Federasyonumuzun bu çözümsüzlüğü sürdürmesi halinde kulüplerin hak ve hukuklarını eşit bir şekilde savunma kararlılığı içinde olan Kulüpler Birliği, bu konunun alternatifli çözüm önerileri ile takipçisi olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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