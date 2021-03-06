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Son dakika | Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı

Son dakika haberleri | ’nün toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olduğu açıklandı.

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Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
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Son dakika | Beşiktaş'ın toplam borcu açıklandı

Beşiktaş Kulübü'nün 2021 Yılı 1'inci Olağan Divan Kurulu Toplantısı, online olarak gerçekleştirildi. Vodafone Park'ta düzenlenen toplantıya Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri ve Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk katıldı. Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk'ün açıklamalarının ardından Denetim Kurulu raporu okundu. Denetim Kurulu Üyesi Zümrüt Yezdani Kedik, siyah-beyazlı kulübün borcuna ilişkin bilgiler verdi.

Zümrüt Yezdani Kedik yaptığı açıklamada, Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcunun 3 milyar 570 milyon 822 bin TL olduğunu ifade etti.

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