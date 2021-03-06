Beşiktaş Gaziantep maçı saat kaçta? Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda ligin 28. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle avantaj elde eden Beşiktaş, Gaziantep FK karşısından da galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Beşiktaş Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 BJK Gaziantep maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte cevaplar...

BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Gaziantep FK maçı 6 Mart Cumartesi saat 19.00'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.

Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Samet Çiçek yapacak. Dördüncü hakemin Volkan Bayarslan olacağı müsabakanın VAR hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.