Beşiktaş Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 BJK Gaziantep maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
Beşiktaş Gaziantep maçı için geri sayım başladı. Şampiyonluk yolunda lider Galatasaray ile arasında averaj farkı olan Beşiktaş, Gaziantep FK karşısında kazanarak zirve yolundaki yürüyüşünü sürdürmek istiyor. Beşiktaş, ligde oynadığı son 4 maçını galibiyetle tamamladı. Peki, Beşiktaş Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 BJK Gaziantep maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte karşılaşmanın detayları...
Beşiktaş Gaziantep maçı saat kaçta? Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile Gaziantep karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yolunda ligin 28. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle avantaj elde eden Beşiktaş, Gaziantep FK karşısından da galibiyetle ayrılarak çıkışını sürdürmek istiyor. Peki, Beşiktaş Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta? 2021 BJK Gaziantep maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte cevaplar...
BEŞİKTAŞ GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Beşiktaş Gaziantep FK maçı 6 Mart Cumartesi saat 19.00'da başlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmada Mete Kalkavan düdük çalacak.
Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Samet Çiçek yapacak. Dördüncü hakemin Volkan Bayarslan olacağı müsabakanın VAR hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.
İKİ TAKIM 4. KEZ KARŞI KARŞIYA GELECEK
Beşiktaş ile Gaziantep, ligde 4. kez karşı karşıya gelecek.
Gaziantep'in Süper Lig'e yükselmesiyle başlayan rekabette siyah-beyazlıların bir, Güney Doğu temsilcisinin ise iki galibiyeti bulunuyor.
Geçen sene Gaziantep'te oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 3-2 kazanırken, İstanbul'daki mücadele Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğü ile sona ermişti.
Sezonun ilk yarısında oynanan müsabakayı ise Gaziantep 3-1 kazanmıştı.
SON 4 MAÇINI KAZANDI
Beşiktaş, ligde oynadığı son 4 maçını galibiyetle tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip, Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra İttifak Holding Konyaspor'u 1-0, Gençlerbirliği ve Yukatel Denizlispor'u 3-0'lık skorlarla mağlup etti. Beşiktaş ligdeki son maçında ise Yeni Malatyasapor'u deplasmanda 1-0'la geçti.
4 FUTBOLCU SARI KART CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta bugün oynanacak karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza bugün oynanacak mücadelede sarı kart görmeleri halinde 30. haftada oynanacak Medipol Başakşehir mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
BEŞİKTAŞ FIRSATI TEPMEK İSTEMİYOR
Süper Lig'in 28. haftasında Yeni Malatyaspor'u yenen Beşiktaş; Galatasaray ve Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada avantaj elde etti. Siyah-beyazlılar bugün Gaziantep FK karşısında kazanarak zirve yolundaki yürüyüşünü sürdürmek istiyor.
Yeni Malatyaspor deplasmanından Atiba'nın golüyle 1-0'lık galibiyetle dönen Beşiktaş, 26 maçta 57 puana ulaşırken, lider Galatasaray, Ankaragücü deplasmanında 2-1 kaybetti ve 27 maç sonunda 57 puanda kaldı. Zirve takipçilerinden Fenerbahçe de sahasında Antalyaspor ile berabere kalarak, 27 maçta 55 puana ulaşmış oldu. Hafta içinde aldığı galibiyet ve rakiplerinin yaşadığı puan kayıplarıyla önemli bir avantaj yakalayan Beşiktaş, ligin güçlü takımlarından Gaziantep FK karşısında 3 puan arayacak. Sezonun ilk yarısında rakibine 3-1 kaybeden Sergen Yalçın'ın ekibi, bu kez rövanşı alarak şampiyonluk yolunda kayıp yaşamamak istiyor.
CENK TOSUN YOK
Beşiktaş'ta hazırlıklar bu akşam yapılacak antrenmanla tamamlanacak ve takım, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek. Montero'nun da dönmesiyle birlikte kadrodaki tek eksik isim Cenk Tosun oldu. Gençlerbirliği maçında sakatlanan golcü futbolcunun dizindeki ödem gitti ancak Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Cenk'in Başakşehir deplasmanında kadrodaki yerini alması bekleniyor.
EVİNDE KAYIP YOK
Gaziantep FK ile bugüne kadar 3 lig, 5 Türkiye Kupası maçı olmak üzere 8 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçların 3'ünü kaybederken 5'inde ise galibiyete uzandı. İki takım arasındaki mücadelelerde beraberlik çıkmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu 4 maçta ise siyah-beyazlı ekip sahadan galibiyetle ayrıldı. İstanbul'da oynanan mücadelelerde Beşiktaş rakibine 13 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.
BEŞİKTAŞ, İSTANBUL'DAN ÇIKMAYACAK
Yeni Malatyaspor deplasmanıyla birlikte bir süre seyahatlerine ara verecek olan Beşiktaş, 5 lig ve 1 Türkiye Kupası mücadelesini İstanbul'da oynayacak. Nisan ayının ikinci haftasında BB Erzurumspor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bu maça kadar olan sürede şehir dışına çıkmayacak.