Son dakika: Beşiktaş Gaziantep FK maçı | Sergen Yalçın'dan flaş karar! İşte muhtemel ilk 11'ler

EVİNDE KAYIP YAŞAMADI

Gaziantep FK ile bugüne kadar 3 lig, 5 Türkiye Kupası maçı olmak üzere 8 kez karşılaşan Kartal, bu maçların 3'ünü kaybederken 5'inde ise galibiyet aldı. İki takım arasındaki mücadelelerde beraberlik çıkmadı. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu 4 maçı da kazandı. İstanbul'da oynanan mücadelelerde Beşiktaş 13 gol kaydederken, kalesinde ise 2 gol gördü.