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Son dakika | Vida Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Flaş açıklama

Beşiktaş haberleri son dakika | Beşiktaş'ın Hırvat stoperi 'nın Türk temsilcisi Uğur Avadan, deneyimli oyuncunun Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde yarım kalan hikâyesini tamamlamak istediğini söyledi.

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Giriş Tarihi: 06.03.2021
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Son dakika | Vida Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Flaş açıklama

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Avadan, "Beşiktaş Vida'yı seviyor. Vida da Beşiktaş'ı seviyor. Beşiktaş yönetimiyle her konuda görüşüyoruz. Sözleşme yenileme meselesini de görüştük; ama bunun için henüz erken; çünkü Vida'nın bir buçuk yıl daha sözleşmesi var. Şu anda sadece şampiyonluğa konsantre olduk. Konsantrasyonu bozmamak gerek. İki taraf da istedikten sonra her şey kolay olur. Ama bence yeni sözleşme meselesi bugünün konusu değil" dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE YARIM KALAN BİR HİKÂYE VAR! BUNU TAMAMLAMAK İSTİYOR "
Uğur Avadan, "Avrupa Şampiyonası'nda sergileyeceği performansta da çok önemli; ama Beşiktaş'ın şampiyon olması çük daha önemli. Beşiktaş'ta kalmak istiyor. Şampiyonlar Ligi'nde yarım kalmış bir hikâye var. Bayern Münih maçında, Vida erken dakikalarda kırmızı kart görmüştü; elenmişlerdi. Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde hikâyeyi tamamlamak istiyor. Beşiktaş ile karşılıklı bir sevgi ve istek var. Ayrılmak istemiyor. Vida, Dünya Kupası'nda final oynadı. Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'ne gidip, başarılı olmak istiyor" şeklinde konuştu.

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