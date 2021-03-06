Beşiktaş, 4 maç sonra gol yedi

Bay geçilen haftanın ardından sahasında Denizlispor'u 3-0 yenen Sergen Yalçın'ın ekibi, hafta içinde oynanan karşılaşmada da Yeni Malatyaspor deplasmanından 1-0'lık skorla ayrıldı. 4 maçta kalesini gole kapatan ve 12 puan toplayan siyah-beyazlılar, Gaziantep FK karşısında son dakikada penaltıdan yediği golle bu seriyi bozdu ancak sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 60'a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

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