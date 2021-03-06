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Gaziantep FK'dan hakem Mete Kalkavan'a tepki! Çok konuşulan paylaşım

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. Konuk ekip Gaziantep FK, kalesinde gördüğü ilk gol sonrası imalı bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 06.03.2021
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Gaziantep FK'dan hakem Mete Kalkavan'a tepki! Çok konuşulan paylaşım

Süper Lig'in 29. haftasında zorlu rakibi Beşiktaş'a konuk olan Gaziantep FK karşılaşmanın 15. dakikasında Aboubakar'ın kaydettiği golle 1-0 geriye düşmüştü.

Golün ardından Gaziantep FK'lı futbolcular karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'a gol öncesi faul olduğu gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulunurken, Kalkavan golü geçerli saydı ve yapılan santrayla oyun tekrar hareketlendi.

Gaziantep FK ilk devrenin tamamlanmasıyla sosyal medyadan imalı bir paylaşımda bulundu.

İşte o paylaşım...

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