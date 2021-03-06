06 Mart 2021, Cumartesi
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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Larin’i geçti

Gaziantep FK karşısında attığı 2 golle ’a galibiyeti getiren isim olan , ligdeki gol sayısını 15’e yükseltirken takım arkadaşı ’i geçti.

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Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
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Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Larin’i geçti

'ın golcü futbolcusu , Gaziantep FK karşısında siyah-beyazlıları galibiyete uçuran isim oldu.

15. dakikada Ghezzal'ın pasında kaleci Günay'ı çalımlayarak topu filelere gönderen yıldız golcü, 72. dakikada bir kez daha sahneye çıktı.

'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan , ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı ve skoru 2-0'a getiren vuruşu yaptı.

Bu gollerle birlikte gol sayısını 15'e yükselten yıldız futbolcu, 13 golü bulunan Larin'i geride bırakarak gol krallığı yarışında ikinci sıraya yükseldi.

Aboubakar, krallık mücadelesinde 18 golü bulunan ile de aradaki gol farkını 3'e indirmeyi başardı.

Kamerunlu futbolcu bu sezon 4 de asist yaptı.

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