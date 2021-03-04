Son dakika! Fenerbahçe 1-1 Antalyaspor MAÇ SONUCU ÖZET

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)



49. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Sosa geçti. Arjantinli oyuncunun direkt kaleye gönderdiği şutta Boffin uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.



59. dakikada Nuri Şahin'in uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Gökdeniz Bayrakdar, kaleci Altay'dan sıyrılıp çaprazdan vuruşunu yaptı ancak Szalai son anda meşin yuvarlağa müdahale ederek mutlak bir gole engel oldu ve topu kornere gönderdi.



68. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökhan Gönül'ün ceza sahasına yaptığı ortada savunmanın arasından iyi yükselen Cisse kafayı vurdu ancak top üstte dışarı gitti.



75. dakikada Sosa'nın soldan ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde yükselen Samatta kafayı vurdu ancak iyi yer tutan Boffin, çizgi üzerinde topu kontrol etti.



83. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topu kontrol eden Valencia, ceza sahası içine girerek 3 rakibinden sıyrıldı ve plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1