Sivasspor - Hatayspor: 1-1 | (MAÇ SONUCU- ÖZET)
Son haftaların formda iki takımı Sivasspor ile Hatayspor, Süper Lig'in 28. haftasında karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma 1-1 bitti.
Süper Lig'in 28. haftasında DG Sivasspor, A.Hatayspor'u ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
MAÇTAN İLK YARI
26. dakikada Boyd'un sağ kanattan ortasında ceza alanı içerisinde kaleye paralel giden topa Yatabare dokunamayınca meşin yuvarlak auta çıktı.
33. dakikada Robin Yalçın'ın hatasında topla buluşan Ribeiro, rakiplerini geçerek ceza alanına girdi. Bu futbolcunun pasında Boupendza'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.
36. dakikada Hakan Arslan'ın pasında Boyd'un ceza alanı dışından vuruşunda, topu kaleci Munir kontrol etti.
42. dakikada Gradel'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği topla buluşan Yatabare'nin zayıf vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.
44. dakikada Fajr'ın ceza alanından vuruşunda, kaleci Munir topu kale direğinin yanından son anda kornere çeldi.
45. dakikada Ahmet Oğuz'un sağdan ceza alanına ortasında Gradel'in kafa vuruşunda, top direğin üzerinden auta çıktı.
45+2. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Gradel'in çapraz pozisyondan sert şutunda, kaleci Munir topu çıkardı. Pozisyonu takip eden Hakan Arslan'ın kale alanından sert vuruşunda, top üst direkten oyun alanına döndü.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
51. dakikada Sivasspor'da Fajr'ın kullandığı köşe vuruşunda Yatabare'nin kafa vuruşu kale direğinin yandan auta çıktı.
54. dakikada Sivasspor'da Gradel'in ceza sahası içerişinde yerden pasında topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
59. dakikada Hatayspor'da Aabid'in ceza sahasına ortasında Diof kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Abdullah Özkara xx, İsmaiş Şencan xx
DG Sivasspor: Ali Şaşal Vural x, Uğur Çiftçi xx, Samba Camara x, Robin Yalçın xx, Ahmet x, Hakan Arslan x, Claudemir x (Ziya Erdal dk. 62 x), Fajr xx, Boyd x (Kone dk. 90+2 ?), Yatabare xx (Kayode dk. 79 x), Gradel x
Yedekler: Samassa, Jorge Felix, Alaaddin Okumuş, Kerem Atakan Kesgin, Casimir Ninga
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
A.Hatayspor: Munir xx, Popov xx, Billong x, Pablo xx, Katranis x (Kone dk. 76 x), Aabid xx, Sackey x (Muhammed Mert dk. 46 x), Riberio xx, Akintola xx, Diouf x (Kamara dk. 76 x), Selim ? (Boupendza dk. 4 x)
Yedekler: Akın Alkan, Ekrem Kılıçarslan, Burak Çamoğlu, Mesut Çaytemel, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Goller: Yatabare (dk. 54) (Sivasspor), Diof (dk. 59) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Sackey, Akintola, Katranis (Hatayspor), Ahmet Oğuz (Sivasspor)