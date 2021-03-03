Kayserispor - Çaykur Rizespor: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 28. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Zorlu karşılaşmada Kayserispor 2-1 gelip geldi.

MAÇTAN İLK YARI

2. dakikada sağ kanatta topla buluşan Lennon'un pasında kaleyi karşıdan gören pozisyonda topla buluşan Attamah'ın sert şutunda, kaleci Gökhan meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.

8. dakikada Çaykur Rizespor atağında topla buluşan Boldrin'in yerden kaleye gönderdiği sert şutta, kaleci Doğan Alemdar meşin yuvarlağı çelmeyi başardı. Kaleciden dönen topu savunma uzaklaştırdı.

43. dakikada Avramovski'nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Maglica'nın göğsüyle verdiği pasta topa gelişine vuran Attamah'ın şutunda, top savunmaya çarparak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İKİNCİ YARI



48'inci dakikada korner atışı kullanan Avramovski'nin ceza sahası içine gönderdiği topu Maglica kafa ile sektirerek, Muhar ile buluşturdu. Topa kafa ile vuran Muhar topu ağlarla buluşturdu: 1-0.



57'inci dakikada sağ çaprazda Selim Ay'ın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Samudio'nun kafa vuruşu üstten auta gitti.



71'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Lennon'un kaleye çektiği şut direkten döndü.



73'üncü dakikada ceza sahası dışında Boldrin'in verdiği pasta topla buluşan Samudio'nun kaleye çektiği şut ağlarla buluştu: 1-1.



77'nci dakikada sağ kanatta Ramazan Civelek'in ceza sahası içine gönderdiği ortaya kafa ile vuran İlhan Parlak topu ağlarla buluşturdu: 2-1.

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Hüseyin Göçek, Alpaslan Dedeş, Aleks Taşcıoğlu

Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay, Uğur Demirok, Kolovetsios, Ramazan Civelek, Attamah, Muhar, Avramovski, Lennon, Henrique, Maglica

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Montassar Talbi, Selim Ay, Meriah, Melnjak, Abdullah Durak, Baiano, Sabo, Boldrin, Dokovic, Soderlund

GOLLER: Dk. 48 Muhar, Dk. 77 İlhan Parlak (Hes Kablo Kayserispor) - Dk. 73 Samudio (Çaykur Rizespor)