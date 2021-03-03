03 Mart 2021, Çarşamba
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Mohamed'in gördüğü kırmızı kart sonrası Fatih Terim çıldırdı! Gergin anlar

Son dakika haberi... 'in 28. haftasında 'ın ile oynadığı karşılaşmada Galatasaraylı Mostafa Mohamed, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. VAR'dan pozisyonun izlenmesi için herhangi bir uyarı almadı. ve ekibi bu kararın ardından mücadelenin hakemlerine tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 03.03.2021
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Mohamed'in gördüğü kırmızı kart sonrası Fatih Terim çıldırdı! Gergin anlar

'in 28. haftasında 'ın ile oynadığı karşılaşmada Galatasaraylı Mostafa Mohamed, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

VAR'A GİDİLMEDİ
Hakem 'in dirsek attığını belirttiği Mısırlı futbolcu Mohamed uzun süre sahada kaldı ve pozisyonun izlenmesini bekledi.

Ancak Meler VAR'dan herhangi bir uyarı almadı.

TERİM VE EKİBİ ÇILDIRDI
Mohamed'in kart gördüğü pozisyonun tekrar izlenmesini isteyen sarı kırmızılıların teknik heyeti Meler'in VAR'dan uyarı almaması sonrasında isyan etti.

ve ekibi sonrasındaki pozisyonda hakemleri alkışla protesto etti.

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