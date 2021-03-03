Galatasaray Ankara'da derin yara aldı! Ankaragücü 2-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

GALATASARAY'DA İKİ EKSİK

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısına iki sol bek oyuncusundan yoksun çıktı. Tedavi süreçleri devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir, Ankara'ya getirilmedi.

İKI TAKIM ARASINDA 100. MAÇ

MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig'de 100. randevuya çıktı.

İki takım arasındaki rekabette bugüne dek oynanan 99 maçta sarı-kırmızılılar 62-18 gibi büyük bir üstünlük sağladı. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.