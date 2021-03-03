Galatasaray Ankara'da derin yara aldı! Ankaragücü 2-1 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)
Süper Lig'in 28. haftasında Ankaragücü sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Ligde 6 maçtır galibiyet alamayan Ankaragücü sahasında lider Galatasaray'ı 2-1 yenerek düşme hattında derin bir nefes aldı.
Süper Lig'in 28. hafta maçında MKE Ankaragücü ile Galatasaray kozlarını paylaştı. Başkent temsilcisi karşılaşmayı 2-1 kazandı ve 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada İbrahim Akdağ (pen.) ve 55'te Lobzhanidze kaydetti. Sarı-kırmızılıların tek golü ise
Ev sahibinde 41. dakikada Korcan Çelikay sakatlanarak yerini Friedrich'e bıraktı. Cimbom'da ise Mostafa Mohamed 57. dakikada rakibine yaptığı müdahale sonrasında direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Ankaragücü 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi ve puanını 23'e yükseltti. Galatasaray'ın ise 8 maçlık galibiyet serisi sona ererken, 57 puanda kaldı.
MAÇTAN NOTLAR
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü deplasmanında sahaya çıkan kadrosunda tek değişiklik yaptı.
Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Terim, geçen hafta ilk 11'de forma giyen Christian Luyindama'yı yedek kulübesine çekti. Tecrübeli teknik adam Luyindama'nın yerine stoperde Marcao'nun yanında Ryan Donk'u oynattı.
Sarı-kırmızılılarda kalede Muslera oynarken savunma dörtlüsünü Yedlin, Marcao, Donk ve Ömer Bayram oluşturdu. Orta sahada Etebo, Emre Kılınç ve Gedson Fernandes'i oynatan Terim, kanatlarda Onyekuru ve Arda Turan'a şans verdi. Deneyimli teknik adam ileri uçta ise Mustafa Muhammed'e görev verdi.
GALATASARAY'DA İKİ EKSİK
Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısına iki sol bek oyuncusundan yoksun çıktı. Tedavi süreçleri devam eden Marcelo Saracchi ve Emre Taşdemir, Ankara'ya getirilmedi.
İKI TAKIM ARASINDA 100. MAÇ
MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig'de 100. randevuya çıktı.
İki takım arasındaki rekabette bugüne dek oynanan 99 maçta sarı-kırmızılılar 62-18 gibi büyük bir üstünlük sağladı. Taraflar 19 maçta ise eşitliği bozamadı.