03 Mart 2021, Çarşamba
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Başakşehir yine kazanamadı I Başakşehir 1-1 Konyaspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Başakşehir, rakibiyle 1-1 berabere kalarak kötü gidişatı yine durduramadı. 79'da Cikalleshi'nin golüyle yenik duruma düşen turuncu-lacivertliler, bir puanı 85'te Demba Ba'nın golüyle kurtardı. Bu sonuçla Başakşehir'in ligdeki galibiyet hasreti 10 maça çıktı.

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Giriş Tarihi: 03.03.2021 Güncelleme Tarihi: 03.03.2021
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Başakşehir yine kazanamadı I Başakşehir 1-1 Konyaspor MAÇ SONUCU-ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Başakşehir ile Konyaspor kozlarını paylaştı. Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadele 1-1 berabere sonuçlandı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta konuk ekip Konya 792da Sokol Cikalleshi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Boz Baykuşlar bu gole 85'te Demba Ba ile yanıt verdi: 1-1.

Ligdeki galibiyet hasreti 10 maça çıkan Başakşehir, puanını 26'ya yükseltirken maç fazlasıyla 16. sıraya tırmandı. 12. basamaktaki Konyaspor ise puanını 32 yaptı.

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